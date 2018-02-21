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Порошенко заявив, що особисто просив Турчинова відрядити його в Крим для врегулювання ситуації

Порошенко заявив, що особисто просив Турчинова відрядити його в Крим для врегулювання ситуації

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 лютого. УНН. Президент України Петро Порошенко заявляє, що особисто просив в 2014 році виконуючого обов’язки глави держави Олександра Турчинова відрядити його до Криму для врегулювання ситуації. Про це він заявив сьогодні під час допиту в Оболонському районному суді Києва у справі про державну зраду екс-президента Віктора Януковича, передає кореспондент УНН.

“27 лютого 2014 року я з'явився до кабінету голови Верховної Ради — виконуючого обов'язки президента України пана Турчинова Олександра Валентиновича з проханням негайно вилетіти в Крим і провести переговори з депутатами ВР Крим і зупинити руйнівні процеси, які були запущені в Криму, і переконати депутатів зупинитись та повернутися до конструктивного діалогу щодо стабілізації та врегулювання ситуації в АР Крим”, — сказав Порошенко.

За його словами, “отримавши інформацію, що Симферополь вже блокований військами та цивільними, і будуть певні труднощі, я прийняв рішення продовжити поїздку”.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Порошенко розповів, як їздив до Криму в лютому 2014 року

Декілька осіб, продовжив Порошенко, "намагалися мене зупинити, зав'язалася сутичка, я прорвався через очеплення і, коли пройшов через нього, вони побоялися (блокувальники-ред.) потрапляти в зону дії камер. Я зробив заяву. Зміст її полягав у тому, що Крим є українським, ми готові негайно створити робочу групу між депутатами Верховної Ради України і Верховної Ради АР Крим, щоб вирішити всі питання, які можуть стояти на порядку денному".

Як зазначив П.Порошенко, він зідзвонився з головою ВР Криму Володимирем Константиновим і попросив осіб, які його супроводжували, довезти до будівлі ВР Крим.

“За 300 метрів від будівлі зупинилися, і я пішки пішов до ВР. Переконався, що будівля закрита, оточена „зеленими чоловіками“, які називали себе самообороною Криму і керувалися російськими офіцерами... Як тільки журналісти почали мене знімати, була віддана команда, щоб мене заблокувати, оточити і застосувати заходи фізичного впливу. Я намагався не дати їм цього зробити... Моя спроба потрапити до ВР була заблокована”, — сказав Президент.

Він зазначив, що після цього вирішив повертатися до Києва.

Як повідомляв УНН, 21 лютого Оболонський райсуд Києва почав допит Порошенка у справі держзради Януковича.

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