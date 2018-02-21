Порошенко заявив, що особисто просив Турчинова відрядити його в Крим для врегулювання ситуації

КИЇВ. 21 лютого. УНН. Президент України Петро Порошенко заявляє, що особисто просив в 2014 році виконуючого обов’язки глави держави Олександра Турчинова відрядити його до Криму для врегулювання ситуації. Про це він заявив сьогодні під час допиту в Оболонському районному суді Києва у справі про державну зраду екс-президента Віктора Януковича, передає кореспондент УНН.