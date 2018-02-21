Порошенко заявил, что лично просил Турчинова отправить его в Крым для урегулирования ситуации

"27 февраля 2014 года я явился в кабинет председателя Верховной Рады - исполняющего обязанности президента Украины господина Турчинова Александра Валентиновича с просьбой немедленно вылететь в Крым и провести переговоры с депутатами ВР Крым, чтоб остановить разрушительные процессы, которые были запущены в Крыму, и убедить депутатов остановиться и вернуться к конструктивному диалогу по стабилизации и урегулирования ситуации в АР Крым", - сказал Порошенко.

По его словам, "получив информацию, что Симферополь уже блокирован войсками и гражданскими, и будут определенные трудности, я принял решение продолжить поездку".

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Несколько человек, продолжил Порошенко, "пытались меня остановить, завязалась схватка, я прорвался через оцепление и, когда прошел через него, они побоялись (блокировщики - ред.) попадать в зону действия камер. Я сделал заявление. Смысл ее заключался в том, что Крым является украинским, мы готовы немедленно создать рабочую группу между депутатами Верховной Рады Украины и Верховной Рады АР Крым, чтобы решить все вопросы, которые могут стоять на повестке дня.

Как отметил П.Порошенко, он созвонился с председателем ВР Крыма Владимиром Константиновым и попросил лиц, сопровождавших его, довезти до здания ВР Крым.

"За 300 метров от здания остановились, и я пешком пошел к ВР. Убедился, что здание закрыто, окружено "зелеными человечками", которые называли себя самообороной Крыма и руководствовались российскими офицерами... Как только журналисты начали меня снимать, была отдана команда, чтобы меня заблокировать, окружить и применить меры физического воздействия. Я пытался не дать им этого сделать... Моя попытка попасть в ВР была заблокирована", - сказал Президент.

Он отметил, что после этого решил возвращаться в Киев.

Как сообщал УНН, 21 февраля Оболонский райсуд Киева начал допрос Порошенко по делу госизмены Януковича.