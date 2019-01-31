Порошенко затвердив положення про Генштаб ЗСУ

"Затвердити Положення про Генеральний штаб Збройних сил України та внести зміни до таких Указів Президента України: в Указі Президента України від 6 квітня 2011 року № 406 "Про Положення про Міністерство оборони України та Положення про Генеральний штаб Збройних Сил України": у назві слова "та Положення про Генеральний штаб Збройних Сил України" виключити; абзац третій статті 1 виключити; Положення про Генеральний штаб Збройних Сил України, затверджене зазначеним Указом, визнати таким, що втратило чинність; пункт 2 статті 1 Указу Президента України від 2 вересня 2013 року № 468 "Про внесення змін до Указу Президента України від 6 квітня 2011 року № 406" визнати таким, що втратив чинність", - сказано у повідомлені.



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Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.



Як повідомляв УНН, Генштаб готовий розгорнути міжвидові угруповання військ в разі наступу РФ.