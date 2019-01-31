Порошенко утвердил положение о Генштаб ВСУ
Киев • УНН
КИЕВ. 31 января. УНН. Президент Петр Порошенко утвердил положение о Генеральном штабе Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Президента.
"Утвердить Положение о Генеральном штабе Вооруженных сил Украины и внести изменения в следующие Указы Президента Украины: в Указе Президента Украины от 6 апреля 2011 года № 406 "Об утверждении Положения о Министерстве обороны Украины и Положения о Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины": в названии слова "и Положения о Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины" исключить; абзац третий статьи 1 исключить; Положение о Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины, утвержденное этим Указом, признать утратившим силу; пункт 2 статьи 1 Указа Президента Украины от 2 сентября 2013 № 468 "О внесении изменений в Указ Президента Украины от 6 апреля 2011 года № 406 "признать утратившим силу", - говорится в сообщении.
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Указ вступает в силу со дня его опубликования.
Как сообщал УНН, Генштаб готов развернуть межвидовые группировки войск в случае наступления РФ .