Порошенко запевнив, що в автокефальну церкву ніхто нікого не "запросить" силоміць

"В Україні не було, нема і не буде державної церкви. В освячену Томосом православну церкву теж ніхто нікого не "запрошуватиме" силоміць. Це питання вільного вибору для кожного віруючого. Гарантую, що влада поважатиме їх вибір", - йдеться у повідомленні Голови держави.



При цьому П. Порошенко додав, що держава не вживатиме ніяких санкцій проти тих священиків, які вирішать залишитися в УПЦ МП. Водночас, за словами Президента, ті священнослужителі, які перейдуть в помісну церкву із цієї структури, будуть належно захищені державою.



Нагадаємо, Україна докладе усіх зусиль для створення Єдиної помісної української православної церкви у належні терміни. Про це сьогодні сказав Президент України Петро Порошенко під час зустрічі з екзархами Вселенського патріархату.



Раніше, 11 жовтня, священний Синод Константинопольського патріархату підтвердив вже прийняте рішення про те, щоб Вселенський патріархат приступив до надання автокефалії церкві України.