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Порошенко запевнив, що в автокефальну церкву ніхто нікого не "запросить" силоміць

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 жовтня. УНН. Після здобуття Томосу про автокефалію в нову православну церкву в Україні священнослужителів з Української православної церкви Московського патріархату (УПЦ МП) не будуть силоміць затягувати в іншу церковну структуру. Про це  повідомляє УНН з посиланням на повідомлення у Facebook Президента. 

"В Україні не було, нема і не буде державної церкви. В освячену Томосом православну церкву теж ніхто нікого не "запрошуватиме" силоміць. Це питання вільного вибору для кожного віруючого. Гарантую, що влада поважатиме їх вибір", - йдеться у повідомленні Голови держави.

При цьому П. Порошенко додав, що держава не вживатиме ніяких санкцій проти тих священиків, які вирішать залишитися в УПЦ МП. Водночас, за словами Президента, ті священнослужителі, які перейдуть в помісну церкву із цієї структури, будуть належно захищені державою.

Нагадаємо, Україна докладе усіх зусиль для створення Єдиної помісної української православної церкви у належні терміни. Про це сьогодні сказав Президент України Петро Порошенко під час зустрічі з екзархами Вселенського патріархату.

Раніше, 11 жовтня, священний Синод Константинопольського патріархату підтвердив вже прийняте рішення про те, щоб Вселенський патріархат приступив до надання автокефалії церкві України.

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