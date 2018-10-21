Порошенко заверил, что в автокефальной церкви никто никого не "пригласит" силой

"В Украине не было, нет и не будет государственной церкви. В освященную Томосом православную церковь тоже никто никого не "приглашать" силой. Это вопрос свободного выбора для каждого верующего. Гарантирую, что власть будет уважать их выбор", - говорится в сообщении Главы государства .



При этом П. Порошенко добавил, что государство не предпримет никаких санкций против тех священников, которые решат остаться в УПЦ МП. Однако, по словам Президента, те священнослужители, которые перейдут в поместную церковь с этой структуры, будут должным образом защищены государством.



Напомним, Украина предпримет все силы для создания Единой поместной Украинской православной церкви в надлежащие сроки. Об этом сегодня заявил Президент Украины Петр Порошенко во время встречи с экзархами Вселенского патриархата.



Ранее, 11 октября, священный Синод Константинопольского патриархата подтвердил уже принятое решение о том, чтобы Вселенский патриархат приступил к оказанию автокефалии церкви Украины.