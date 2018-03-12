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Порошенко: закон про нацбезпеку поліпшить інвестиційний клімат в Україні

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КИЇВ. 12 березня. УНН. Реалізація закону про національну безпеку сприятиме поліпшенню інвестиційного клімату в Україні, оскільки посилиться контроль за сектором безпеки і оборони та збільшиться рівень довіри до України як до надійного партнера НАТО. Про це сказав Президент України Петро Порошенко під час зустрічі з представниками бізнесу, передає кореспондент УНН.

"Україна включена в країни-аспіранти НАТО. Треба, щоб Україна змінилися відповідно до стандартів НАТО. Цьому сприятиме закон про національну безпеку. Це має безпосереднє відношення до інвестиційного клімату, адже завдяки цьому посилиться контроль за сектором оборони та безпеки, а також збільшиться рівень довіри до України як надійного партнера НАТО", - наголосив Президент.

Нагадаємо, президентський законопроект про національну безпеку України зареєстрували у Верховній Раді.

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