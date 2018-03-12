Порошенко: закон о нацбезопасности улучшит инвестиционный климат в Украине
Киев • УНН
КИЕВ. 12 марта. УНН. Реализация закона о национальной безопасности будет способствовать улучшению инвестиционного климата в Украине, поскольку усилится контроль над сектором безопасности и обороны и увеличится уровень доверия к Украине как к надежному партнеру НАТО. Об этом сказал Президент Украины Петр Порошенко во время встречи с представителями бизнеса, передает корреспондент УНН.
"Украина включена в страны-аспиранты НАТО. Надо, чтобы Украина изменились в соответствии со стандартами НАТО. Этому будет способствовать закон о национальной безопасности. Это имеет непосредственное отношение к инвестиционному климату, ведь благодаря этому усилится контроль за сектором обороны и безопасности, а также увеличится уровень доверия к Украине как надежному партнеру НАТО", - подчеркнул Президент.
Напомним, президентский законопроект о национальной безопасности Украины зарегистрировали в Верховной Раде.