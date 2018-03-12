Порошенко: закон о нацбезопасности улучшит инвестиционный климат в Украине

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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
18:32 • 37810 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 53601 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 57179 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
15:15 • 102002 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 92990 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 103674 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 110690 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 116985 просмотра

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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 133911 просмотра

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Порошенко: закон о нацбезопасности улучшит инвестиционный климат в Украине

Порошенко: закон о нацбезопасности улучшит инвестиционный климат в Украине

Киев  •  УНН

 • 4730 просмотра

КИЕВ. 12 марта. УНН. Реализация закона о национальной безопасности будет способствовать улучшению инвестиционного климата в Украине, поскольку усилится контроль над сектором безопасности и обороны и увеличится уровень доверия к Украине как к надежному партнеру НАТО. Об этом сказал Президент Украины Петр Порошенко во время встречи с представителями бизнеса, передает корреспондент УНН.

"Украина включена в страны-аспиранты НАТО. Надо, чтобы Украина изменились в соответствии со стандартами НАТО. Этому будет способствовать закон о национальной безопасности. Это имеет непосредственное отношение к инвестиционному климату, ведь благодаря этому усилится контроль за сектором обороны и безопасности, а также увеличится уровень доверия к Украине как надежному партнеру НАТО", - подчеркнул Президент.

Напомним, президентский законопроект о национальной безопасности Украины зарегистрировали в Верховной Раде.

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