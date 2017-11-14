Порошенко закликав Світовий банк допомогти із впровадженням медреформи
Київ • УНН
КИЇВ. 14 листопада. УНН. Президент України Петро Порошенко провів зустріч з Президентом групи Світового банку Джимом Йонг Кімом і закликав взяти під свій патронат допомогу у впровадженні складової медичної реформи щодо забезпечення сільського населення України медичними послугами належного рівня, передає УНН із посиланням на прес-службу Глави держави.
Зазначається, що під час зустрічі обговорювався стан впровадження структурних реформ в Україні.
“Ми рішуче налаштовані на продовження реформ в Україні”, - запевнив Порошенко.
Він поінформував співрозмовника про реалізацію судової реформи, зокрема формування нового складу Верховного суду і створення Антикорупційного суду, прийняття Законів щодо освітньої, пенсійної та медичної реформ.
Окремо співрозмовники обговорили питання імплементації медичної реформи в Україні, особливо її компоненту щодо розвитку медицини в сільській місцевості із застосуванням телемедицини. Президент групи Світового банку привітав успішне ухвалення в українському парламенті Закону про сільську медицину.
"Петро Порошенко закликав Президента групи Світового банку взяти під свій патронат допомогу у впровадженні складової медичної реформи щодо забезпечення сільського населення України медичними послугами належного рівня. Д.Кім пообіцяв зробити все можливе для фінансової та технічної підтримки впровадження реформ у медичній та освітній галузях", - йдкеться у повідомленні.
Президент групи Світового банку високо оцінив стан реалізації реформ в Україні.
“Я оптимістично налаштований щодо майбутнього України” — відзначив Джим Йонг Кім.
Нагадаємо, президент Групи Світового банку Джим Йонг Кім з дводенним візитом прибув до Києва в неділю, 12 листопада.