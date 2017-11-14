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Порошенко призвал Всемирный банк помочь с внедрением медреформы

Порошенко призвал Всемирный банк помочь с внедрением медреформы

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 14 ноября. УНН. Президент Украины Петр Порошенко провел встречу с Президентом группы Всемирного банка Джимом Йонг Кимом и призвал взять под свой патронат помощь во внедрении составляющей медицинской реформы по обеспечению сельского населения Украины медицинскими услугами надлежащего уровня, передает УНН со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Отмечается, что во время встречи обсуждалось состояние внедрения структурных реформ в Украине.

"Мы решительно настроены на продолжение реформ в Украине", - сказал Порошенко.

Он проинформировал собеседника о реализации судебной реформы, в частности формирования нового состава Верховного суда и создания Антикоррупционного суда, принятия законов по образовательной, пенсионной и медицинской реформам.

Отдельно собеседники обсудили вопросы имплементации медицинской реформы в Украине, особенно ее компонента по развитию медицины в сельской местности с применением телемедицины. Президент группы Всемирного банка поздравил успешное принятие в украинском парламенте Закона о сельской медицине.

"Петр Порошенко призвал Президента группы Всемирного банка взять под свой патронат помощь во внедрении составляющей медицинской реформы по обеспечению сельского населения Украины медицинскими услугами надлежащего уровня. Д.Ким пообещал сделать все возможное для финансовой и технической поддержки реформ в медицинской и образовательной областях", - говорится в сообщении.

Президент группы Всемирного банка высоко оценил состояние реализации реформ в Украине.

"Я оптимистично настроен относительно будущего Украины", - отметил Джим Йонг Ким.

Напомним, президент Группы Всемирного банка Джим Йонг Ким с двухдневным визитом прибыл в Киев в воскресенье, 12 ноября.

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