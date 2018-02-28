Порошенко закликав скасувати е-декларування для активістів-антикорупціонерів
Київ • УНН
КИЇВ. 28 лютого. УНН. Президент України Петро Порошенко закликав скасувати електронне декларування для активістів-антикорупціонерів. Про це він заявив під час прес-конференції "Виклики - 2018", передає УНН.
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"Прошу народних депутатів підтримати мою пропозицію скасувати електронне декларування для активістів-антикорупціонерів. Відповідні мої законопроекти лежать у парламенті ще з липня, і зволікати із відповідальним рішенням - далі нікуди", - сказав він.
Нагадаємо, Україна обійшла РФ у рейтингу сприйняття корупції.