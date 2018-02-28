Порошенко призвал отменить э-декларирования для активистов-антикоррупционеров

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Международные специалисты заявили, что система э-декларирования требует экспертизы

"Прошу народных депутатов поддержать мое предложение отменить электронное декларирование для активистов-антикоррупционеров. Соответствующие мои законопроекты лежат в парламенте еще с июля, и медлить с ответственным решением - дальше некуда", - сказал он.

Напомним, Украина обошла РФ в рейтинге восприятия коррупции.