Порошенко призвал отменить э-декларирования для активистов-антикоррупционеров
Киев • УНН
КИЕВ. 28 февраля. УНН. Президент Украины Петр Порошенко призвал отменить электронное декларирование для активистов-антикоррупционеров. Об этом он заявил во время пресс-конференции "Вызовы - 2018", передает УНН.
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"Прошу народных депутатов поддержать мое предложение отменить электронное декларирование для активистов-антикоррупционеров. Соответствующие мои законопроекты лежат в парламенте еще с июля, и медлить с ответственным решением - дальше некуда", - сказал он.
Напомним, Украина обошла РФ в рейтинге восприятия коррупции.