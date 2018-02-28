Порошенко призвал отменить э-декларирования для активистов-антикоррупционеров

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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
18:32 • 56219 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 66720 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 69732 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 105092 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 98635 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 104214 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 111210 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 117049 просмотра

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9 марта, 17:47 • 122711 просмотра

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
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Порошенко призвал отменить э-декларирования для активистов-антикоррупционеров

Порошенко призвал отменить э-декларирования для активистов-антикоррупционеров

Киев  •  УНН

 • 5804 просмотра

КИЕВ. 28 февраля. УНН. Президент Украины Петр Порошенко призвал отменить электронное декларирование для активистов-антикоррупционеров. Об этом он заявил во время пресс-конференции "Вызовы - 2018", передает УНН.

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"Прошу народных депутатов поддержать мое предложение отменить электронное декларирование для активистов-антикоррупционеров. Соответствующие мои законопроекты лежат в парламенте еще с июля, и медлить с ответственным решением - дальше некуда", - сказал он.

Напомним, Украина обошла РФ в рейтинге восприятия коррупции.

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