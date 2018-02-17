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Порошенко закликав не визнавати російських президентських виборів в окупованому Криму та не відновлювати повноваження РФ у ПАРЄ

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 лютого. УНН. Президент України Петро Порошенко на 54-ій Мюнхенській конференції з безпеки наголосив, що РФ не прийшла в Крим для захисту прав та свобод людей – вони порушуються всюди, де присутня Росія і найбільш брутально по відношенню до кримських татар. Росія також не зацікавлена у приєднанні Донбасу – ця територія зазнала військового нападу Кремля для послаблення та дестабілізації України, додав Глава держави. Про це повідомляє УНН з посиланням на сайт президента.

“Однак, не Україна є ціллю Росії. Росія має іншу мету. Її мета полягає у задоволенні амбіцій Кремля та помсті за „найбільшу катастрофу ХХ століття“, як Путін охарактеризував розпад Радянського Союзу. Розпад „русского міра“, побудованого на брехні та насильстві”, — наголосив Президент. Він нагадав про “маленьких зелених чоловічків” у Криму: після перших сміховинних заперечень, Кремль зізнався у правді. “Не дивно, що ті ж самі люди на цей раз простежуються, наприклад в Сирії, очевидно з їхнім попереднім бойовим досвідом в Донбасі та Криму. Я не той, хто вірить запереченням Москви, що, як вони стверджують, „їх там немає“. Я є той, хто попереджає вас про відсутність меж у Кремля щодо його прихованого порядку денного”, — підкреслив Глава держави.

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Петро Порошенко наголосив, що Україна як ніхто інший добре знайома з московською гібридною тактикою. “Ось чому я закликаю вас: у нашому спільному інтересі протистояти спробам Росії зламати нашу єдність і зруйнувати наші демократії. Довести, що з шантажем і агресією покінчено в Європі. Що Європа є континентом миру, стабільності та співпраці. І що універсальні цінності повинні поважати усі”, — підкреслив Глава держави.

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Він наголосив, що ці цінності є нашою найкращою зброєю проти російської загрози. Петро Порошенко зауважив, що є гіркий досвід, коли дехто заради власної користі жертвував цими цінностями і це призводило до жахливих наслідків для усіх. “Отже, чи є нинішня ситуація з Росією іншою? Наша відповідь має бути „ні“. „Ні“ — визнанню російських президентських виборів в окупованому Криму. „Ні“ — відновленню повноважень Росії в Парламентській Асамблеї Ради Європи. „Ні“ — умиротворюючим візитам до Москви у пошуках економічної вигоди для ваших власних переваг.„Ні“ — ‚Північному потоку-2”, який немає нічого спільного з економічними інтересами, але є політичною та енергетичною експансією Росії. Ані політика, ані бізнес не можуть існувати окремо від цінностей“, — підкреслив Президент. За його словами, це стосується і спорту: “У сьогоднішній політиці Москви немає місця чесній грі. Ось чому російський прапор не майорить на зимових Олімпійських іграх 2018 року”.

“Я б сказав навіть більше: російський прапор не має майоріти будь-де, допоки Росія продовжує підбурювати Всесвітню гібридну війну, а російські кулі націлені на наші символи”, — наголосив Глава держави.

Нагадаємо, 16 лютого 2018 року в столиці федеральної Баварії розпочалася 54-а міжнародна Конференція з безпеки. 

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