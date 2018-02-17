Порошенко призвал не признавать российских президентских выборов в оккупированном Крыму и не возобновлять полномочия РФ в ПАСЕ

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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 67735 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 83376 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 86075 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 108815 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 100843 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 104759 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 111716 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 117108 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 122870 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 134390 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

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Порошенко призвал не признавать российских президентских выборов в оккупированном Крыму и не возобновлять полномочия РФ в ПАСЕ

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 16 февраля. УНН. Президент Украины Петр Порошенко на 54-й Мюнхенской конференции по безопасности подчеркнул, что РФ не пришла в Крым для защиты прав и свобод людей - они нарушаются везде, где присутствует Россия и наиболее грубо по отношению к крымским татарам. Россия также не заинтересована в присоединении Донбасса - это территория подверглась военного нападения Кремля для ослабления и дестабилизации Украины, добавил глава государства. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт президента.

“Однако, не Украина является целью России. Россия имеет другую цель. Ее цель заключается в удовлетворении амбиций Кремля и мести за „величайшую катастрофу ХХ века“, как Путин охарактеризовал распад Советского Союза. Распад „русского мира“, построенного на лжи и насилии”, — подчеркнул Президент. Он напомнил о “маленьких зеленых человечках” в Крыму: после первых смехотворных возражений, Кремль признался. “Неудивительно, что те же люди на этот раз прослеживаются, например, в Сирии, очевидно с их предыдущим боевым опытом в Донбассе и Крыму. Я не тот, кто верит отрицаниям Москвы, что, как они утверждают, „их там нет“. Я тот, кто предупреждает об отсутствии границ у Кремля в его скрытой повестке дня”, — подчеркнул глава государства.

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Петр Порошенко подчеркнул, что Украина как никто другой хорошо знакома с московской гибридной тактикой. “Вот почему я призываю вас: в нашем общем интересе противостоять попыткам России сломать наше единство и разрушить наши демократии. Доказать, что с шантажом и агрессией покончено в Европе. Что Европа является континентом мира, стабильности и сотрудничества. И что универсальные ценности должны уважать все”, — подчеркнул глава государства.

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Он отметил, что эти ценности являются нашим лучшим оружием против российской угрозы. Петр Порошенко отметил, что есть горький опыт, когда некоторые ради собственной корысти жертвовали ценностями и это приводило к ужасным последствиям для всех. “Итак, является ли нынешняя ситуация с Россией другой? Наш ответ должен быть „нет“. „Нет“ — признанию российских президентских выборов в оккупированном Крыму. „Нет“ — восстановлению полномочий России в Парламентской Ассамблее Совета Европы. „Нет“ — умиротворяющим визитам в Москву в поисках экономической выгоды для ваших собственных предпочтений. „Нет“ — „Северному потоку-2“, который не имеет ничего общего с экономическими интересами, но является политической и энергетической экспансией России. Ни политика, ни бизнес не могут существовать отдельно от ценностей”, — подчеркнул Президент. По его словам, это касается и спорта: “В сегодняшней политике Москвы нет места честной игре. Вот почему российский флаг не развевается на зимних Олимпийских играх 2018”.

“Я бы сказал даже больше: русский флаг не имеет развеваться где, пока Россия продолжает подстрекать Всемирную гибридную войну, а российские шара нацелены на наши символы”, — подчеркнул глава государства.

Напомним, 16 февраля 2018 года в столице федеральной Баварии началась пятьдесят четвёртой международная Конференция по безопасности.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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