Порошенко задекларував ще 75 млн грн доходів
Київ • УНН
КИЇВ. 21 лютого. УНН. Президент України Петро Порошенко впродовж останнього тижня задекларував 75 млн грн дивідентів від ПАТ "ЗНКІФ "Прайм Ессетс Кепітал", повідомляє УНН з посиланням на дані у повідомлення про суттєві зміни у майновому стані Порошенка від 15 та 20 лютого 2019 року у реєстрі е-декларацій.
У повідомленні про суттєві зміни від 15 лютого 2019 року зазначено доходи на суму 60 мільйонів гривень у вигляді дивідентів від свого інвестиційного фонду "Прайм Ессетс Кепітал".
А в повідомленні від 20 лютого 2019 року – 15 мільйонів гривень у вигляді дивідентів від того ж фонду.
Нагадаємо, в з початку лютого глава держави вже задекларував 29,5 млн гривень дивідендів від ПАТ "ЗНКІФ "Прайм Ессетс Кепітал", а також майже 27,5 млн гривень облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП).