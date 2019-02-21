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Порошенко задекларував ще 75 млн грн доходів

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КИЇВ. 21 лютого. УНН. Президент України Петро Порошенко впродовж останнього тижня задекларував 75 млн грн дивідентів від ПАТ "ЗНКІФ "Прайм Ессетс Кепітал", повідомляє УНН з посиланням на дані у повідомлення про суттєві зміни у майновому стані Порошенка від 15 та 20 лютого 2019 року у реєстрі е-декларацій.

У повідомленні про суттєві зміни від 15 лютого 2019 року зазначено доходи на суму 60 мільйонів гривень у вигляді дивідентів від свого інвестиційного фонду "Прайм Ессетс Кепітал".

А в повідомленні від 20 лютого 2019 року – 15 мільйонів гривень у вигляді дивідентів від того ж фонду.

Нагадаємо, в з початку лютого глава держави вже задекларував 29,5 млн гривень дивідендів від ПАТ "ЗНКІФ "Прайм Ессетс Кепітал", а також майже 27,5 млн гривень облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП).

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