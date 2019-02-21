Порошенко задекларував ще 75 млн грн доходів

У повідомленні про суттєві зміни від 15 лютого 2019 року зазначено доходи на суму 60 мільйонів гривень у вигляді дивідентів від свого інвестиційного фонду "Прайм Ессетс Кепітал".

А в повідомленні від 20 лютого 2019 року – 15 мільйонів гривень у вигляді дивідентів від того ж фонду.

Нагадаємо, в з початку лютого глава держави вже задекларував 29,5 млн гривень дивідендів від ПАТ "ЗНКІФ "Прайм Ессетс Кепітал", а також майже 27,5 млн гривень облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП).