Порошенко з Еміром Кувейту домовились щодо спрощення візового режиму
Київ • УНН
КИЇВ. 18 березня. УНН. Президент України Петро Порошенко провів переговори із Еміром Держави Кувейт шейхом Сабахом Аль-Ахмадом Аль-Джабером Ас-Сабахом. Глава держави висловив вдячність кувейтському керівництву за послідовну підтримку територіальної цілісності і суверенітету держави, передає УНН з посиланням на повідомлення на офіційному сайті Адміністрації Президента України.
Під час зустрічі глави держав обговорили можливості більш тісної співпраці двох країн в рамках міжнародних організацій та підтримки Кувейтом зовнішньополітичних ініціатив України. Йшлося також про перспективи взаємодії в рамках непостійного членства Кувейту в Раді безпеки ООН у 2018–2019 роках, зокрема щодо питання миротворчої місії ООН на окупованій частині Донбасу, та членства України в Раді з прав людини ООН у 2018–2020 роках.
Були розглянуті актуальні питання розвитку українсько-кувейтського співробітництва в торговельно-економічній, інвестиційній, енергетичній, військово-технічній та інших сферах взаємної зацікавленості. Сторони погодилися з необхідністю вживати подальших скоординованих заходів з метою нарощування обсягів двостороннього товарообігу.
Було досягнуто домовленість щодо спрощення візового режиму на основі взаємності та включення України до переліку держав, громадянам яких візи оформлюються в міжнародному аеропорту Кувейту або в електронному вигляді. Такий крок має сприяти активізації контактів ділових кіл та відкрити додаткові можливості для національних туристичних галузей.
Петро Порошенко підтвердив зацікавленість української сторони у активізації гуманітарних зв’язків з Кувейтом, зокрема обмінів у сферах культури, освіти, науки та медицини.
За підсумками переговорів відбулося підписання низки українсько-кувейтських документів щодо співробітництва у військовій сфері, галузі фізичної культури і спорту, молодіжній сфері, а також щодо наукового співробітництва.
Крім того, Президент України Петро Порошенко запросив Еміра Держави Кувейт відвідати Україну з візитом.
Нагадаємо, Президент України Петро Порошенко 18-19 березня 2018 року здійснює державний візит до Держави Кувейт.