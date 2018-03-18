Порошенко с Эмиром Кувейта договорились об упрощении визового режима
Киев • УНН
КИЕВ. 18 марта. УНН. Президент Украины Петр Порошенко провел переговоры с Эмиром Государства Кувейт шейхом Сабахом Аль-Ахмадом Аль-Джабером Ас-Сабахом. Глава государства выразил благодарность кувейтском руководству за последовательную поддержку территориальной целостности и суверенитета государства, передает УНН со ссылкой на сообщение на официальном сайте Администрации Президента Украины.
Во время встречи главы государств обсудили возможности более тесного сотрудничества двух стран в рамках международных организаций и поддержки Кувейтом внешнеполитических инициатив Украины. Речь шла также о перспективах взаимодействия в рамках непостоянного членства Кувейта в Совете безопасности ООН в 2018-2019 годах, в частности по вопросу миротворческой миссии ООН на оккупированной части Донбасса, и членства Украины в Совете по правам человека ООН в 2018-2020 годах.
Были рассмотрены актуальные вопросы развития украинского-кувейтского сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной, энергетической, военно-технической и других сферах взаимной заинтересованности. Стороны согласились с необходимостью предпринимать дальнейшие скоординированные меры с целью наращивания объемов двустороннего товарооборота.
Была достигнута договоренность об упрощении визового режима на основе взаимности и включения Украины в перечень государств, гражданам которых визы оформляются в международном аэропорту Кувейта или в электронном виде. Такой шаг должен способствовать активизации контактов деловых кругов и открыть дополнительные возможности для национальных туристических отраслей.
Петр Порошенко подтвердил заинтересованность украинской стороны в активизации гуманитарных связей с Кувейтом, в частности обменов в сферах культуры, образования, науки и медицины.
По итогам переговоров состоялось подписание ряда украинского-кувейтских документов о сотрудничестве в военной сфере, области физической культуры и спорта, молодежной сфере, а также по научного сотрудничества.
Кроме того, Президент Украины Петр Порошенко пригласил Эмира Государства Кувейт посетить Украину с визитом.
Напомним, Президент Украины Петр Порошенко 18-19 марта 2018 осуществляет государственный визит в Государство Кувейт.