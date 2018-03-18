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США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 7985 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 13769 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
15:15 • 60283 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
11:47 • 72417 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

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Порошенко с Эмиром Кувейта договорились об упрощении визового режима

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КИЕВ. 18 марта. УНН. Президент Украины Петр Порошенко провел переговоры с Эмиром Государства Кувейт шейхом Сабахом Аль-Ахмадом Аль-Джабером Ас-Сабахом. Глава государства выразил благодарность кувейтском руководству за последовательную поддержку территориальной целостности и суверенитета государства, передает УНН со ссылкой на сообщение на официальном сайте Администрации Президента Украины.

Во время встречи главы государств обсудили возможности более тесного сотрудничества двух стран в рамках международных организаций и поддержки Кувейтом внешнеполитических инициатив Украины. Речь шла также о перспективах взаимодействия в рамках непостоянного членства Кувейта в Совете безопасности ООН в 2018-2019 годах, в частности по вопросу миротворческой миссии ООН на оккупированной части Донбасса, и членства Украины в Совете по правам человека ООН в 2018-2020 годах.

Были рассмотрены актуальные вопросы развития украинского-кувейтского сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной, энергетической, военно-технической и других сферах взаимной заинтересованности. Стороны согласились с необходимостью предпринимать дальнейшие скоординированные меры с целью наращивания объемов двустороннего товарооборота.

Была достигнута договоренность об упрощении визового режима на основе взаимности и включения Украины в перечень государств, гражданам которых визы оформляются в международном аэропорту Кувейта или в электронном виде. Такой шаг должен способствовать активизации контактов деловых кругов и открыть дополнительные возможности для национальных туристических отраслей.

Петр Порошенко подтвердил заинтересованность украинской стороны в активизации гуманитарных связей с Кувейтом, в частности обменов в сферах культуры, образования, науки и медицины.

По итогам переговоров состоялось подписание ряда украинского-кувейтских документов о сотрудничестве в военной сфере, области физической культуры и спорта, молодежной сфере, а также по научного сотрудничества.

Кроме того, Президент Украины Петр Порошенко пригласил Эмира Государства Кувейт посетить Украину с визитом.

Напомним, Президент Украины Петр Порошенко 18-19 марта 2018 осуществляет государственный визит в Государство Кувейт.

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