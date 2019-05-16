Порошенко ввів у дію рішення РНБО про організацію планування в секторі оборони
Київ • УНН
КИЇВ. 16 травня. УНН. Чинний Президент України Петро Порошенко ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони від 16 травня 2019 року про організацію планування в секторі безпеки і оборони. Відповідний указ №225/2019 опубліковано на сайті Президента України, передає УНН.
"Відповідно до статті 107 Конституції України постановляю увести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 16 травня 2019 року "Про організацію планування в секторі безпеки і оборони України" (додається)", - йдеться в указі.
Зазначається, що контроль за виконанням рішення РНБО України, введеного в дію указом, буде здійснювати секретар РНБО України.
Нагадаємо, Президент увів в дію рішення РНБО щодо зміцнення обороноздатності України.