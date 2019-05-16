Порошенко ввел в действие решение СНБО об организации планирования в секторе обороны

"Согласно статье 107 Конституции Украины постановляю ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 16 мая 2019 года "Об организации планирования в секторе безопасности и обороны Украины"(прилагается)", - говорится в указе.

Отмечается, что контроль за выполнением решения СНБО Украины, введенного в действие указом, будет осуществлять секретарь СНБО Украины.

Напомним, Президент ввел в действие решение СНБО по укреплению обороноспособности Украины.