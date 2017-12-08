Порошенко вручив орден Свободи першому керівнику Сеймасу Литви
Київ • УНН
КИЇВ. 8 грудня. УНН. Президент України Петро Порошенко під час робочого візиту до Литовської республіки вручив високі державні нагороди Вітаутасу Ландсбергісу та Андрюсу Кубілюсу за визначний особистий внесок у розвиток українсько-литовських міждержавних відносин, передає УНН із посиланням на прес-службу Глави держави.
Під час зустрічі з українською громадою Литви Президент вручив орден Свободи першому керівнику відновленої Верховної Ради (Сеймасу) Литовської Республіки у 1990–1992 роках, Спікеру Сеймасу Литовської Республіки у 1996–2000 роках Вітаутасу Ландсбергісу. Також Глава держави вручив орден князя Ярослава Мудрого II ступеня Прем’єр-міністру Литовської Республіки у 1999-2000 та 2008-2012 роках Андрюсу Кубілюсу.
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Глава держави зазначив, що сьогодні має честь нагородити “великих синів литовського народу, які так багато зробили і для становлення, відродження і розвитку Української держави”.
Він назвав символічним, що високі нагороди України литовці отримують саме в українському храмі — Українській греко-католицькій церкві Пресвятої Трійці у Вільнюсі.
Як повідомляв УНН, 8 грудня Петро Порошенко провів зустріч з президентом Литви Далею Грібаускайте.