Порошенко вручил орден Свободы первому руководителю Сеймаса Литвы
Киев • УНН
КИЕВ. 8 декабря. УНН. Президент Украины Петр Порошенко во время рабочего визита в Литовскую республику вручил высокие государственные награды Витаутасу Ландсбергису и Андрюсу Кубилюсу за выдающийся личный вклад в развитие украинского-литовских межгосударственных отношений, передает УНН со ссылкой на пресс-службу главы государства.
Во время встречи с украинской общиной Литвы Президент вручил орден Свободы первому руководителю восстановленной Верховной Рады (Сеймаса) Литовской Республики в 1990-1992 годах, спикеру Сеймаса Литовской Республики в 1996-2000 годах Витаутасу Ландсбергису. Также Глава государства вручил орден князя Ярослава Мудрого II степени Премьер-министру Литовской Республики в 1999-2000 и 2008-2012 годах Андрюсу Кубилюсу.
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Глава государства отметил, что сегодня имеет честь наградить "великих сынов литовского народа, которые так много сделали и для становления, возрождения и развития украинского государства".
Он назвал символичным, что высокие награды Украины литовцы получают именно в украинском храме - украинской греко-католической церкви Пресвятой Троицы в Вильнюсе.
Как сообщал УНН 8 декабря Петр Порошенко провел встречу с президентом Литвы Далей Грибаускайте.