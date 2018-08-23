Порошенко вибачився за обіцянку, що АТО триватиме години
Київ • УНН
КИЇВ. 23 серпня. УНН. Президент України Петро Порошенко попросив вибачення за обіцянку, що АТО триватиме години, яку не виповнив. Про це він заявив на урочистостях з нагоди Дня державного прапора у Дніпрі, передає кореспондент УНН.
“Понад чотири роки тому я заявив, що АТО триватиме години, а не місяці. Тепер вже не так важливо, у якому контексті ті слова були сказані, неважлива і образність цієї заяви — люди сприйняли її як можливість завершити війну дуже швидко. Я шкодую, що породив завищені очікування — я щиро перепрошую, що подав надію, яка не збулася. Прикро, що дав обіцянку, яка не справдилася і прошу за це вибачення”, — заявив П.Порошенко.
Раніше П.Порошенко заявив, що у бойових діях на сході України брали участь 344 тисячі осіб.
Нагадаємо, за даними ООН, з квітня 2014 року на Донбасі загинули 3 тисячі 23 цивільних, включаючи жертв авіакатастрофи рейсу МН17 влітку 2014 року.