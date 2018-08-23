Порошенко извинился за обещание, что АТО продлится часы
Киев • УНН
КИЕВ. 23 августа. УНН. Президент Украины Петр Порошенко извинился за обещание, что АТО продлится часы, которую не исполнил. Об этом он заявил на торжественных мероприятиях по случаю Дня государственного флага в Днепре, передает корреспондент УНН.
“Более четырех лет назад я заявил, что АТО продлится часы, а не месяцы. Теперь уже не так важно, в каком контексте эти слова были сказаны, неважна и образность этого заявления — люди восприняли ее как возможность завершить войну очень быстро. Я жалею, что породил завышенные ожидания — я искренне извиняюсь, что подал надежду, которая не сбылась. Жаль, что дал обещание, которое не оправдалось и прошу за это прощения”, - заявил П.Порошенко.
Ранее П.Порошенко заявил, что в боевых действиях на востоке Украины участвовали 344 тыс. человек.
Напомним, по данным ООН, с апреля 2014 года на Донбассе погибли 3 тыс. 23 гражданских, включая жертв авиакатастрофы рейса МН17 летом 2014 года.