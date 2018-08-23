Порошенко извинился за обещание, что АТО продлится часы

“Более четырех лет назад я заявил, что АТО продлится часы, а не месяцы. Теперь уже не так важно, в каком контексте эти слова были сказаны, неважна и образность этого заявления — люди восприняли ее как возможность завершить войну очень быстро. Я жалею, что породил завышенные ожидания — я искренне извиняюсь, что подал надежду, которая не сбылась. Жаль, что дал обещание, которое не оправдалось и прошу за это прощения”, - заявил П.Порошенко.

Ранее П.Порошенко заявил, что в боевых действиях на востоке Украины участвовали 344 тыс. человек.

Напомним, по данным ООН, с апреля 2014 года на Донбассе погибли 3 тыс. 23 гражданских, включая жертв авиакатастрофы рейса МН17 летом 2014 года.