Порошенко: Україна має збільшити видобуток урану
Київ • УНН
КИЇВ. 18 березня. УНН. Україна має збільшити видобуток урану. Про це повідомив Президент України Петро Порошенко, передає УНН.
"Перспектива нашої енергонезалежності пов’язана з видобутком урану. Україна – одна з небагатьох країн світу, яка має власну урановидобувну галузь. Східний гірничо-збагачувальний комбінат забезпечує до 40% потреб в урані українських атомних станцій, але стратегічною метою є 100%", - повідомив він.
Як повідомляв УНН, у 2021 році поставки ядерного палива від американської компанії Westinghouse у процентному співвідношенні будуть більшими, ніж від російської компанії "ТВЕЛ".
Нагадаємо, Україна збільшила виробництво атомної електроенегрії.