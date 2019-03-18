Порошенко: Украина должна увеличить добычу урана

"Перспектива нашей энергонезависимости связана с добычей урана. Украина - одна из немногих стран мира, которая имеет собственную уранодобывающих отрасль. Восточный горно-обогатительный комбинат обеспечивает до 40% потребностей в уране украинских атомных станций, но стратегической целью является 100%", - сообщил он.



Как сообщал УНН, в 2021 году поставки ядерного топлива от американской компании Westinghouse в процентном соотношении будут больше, чем от российской компании "ТВЭЛ".



Напомним, Украина увеличила производство атомной електроенегрии.