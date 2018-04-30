Порошенко: у волонтерському русі допомоги армії взяли участь 80% українців
Київ • УНН
КИЇВ. 30 квітня. УНН. У волонтерському русі допомоги армії взяли участь 80% населення України. Про це в twitter повідомив Президент України Петро Порошенко, передає УНН.
“У волонтерському русі допомоги армії взяли участь 80% населення України. Це допомогло нам протриматися та дало час для відновлення та налагодження системи військового забезпечення, системи логістики, харчового забезпечення армії”, — йдеться в повідомлені.
Нагадаємо, як повідомив Президент України Петро Порошенко, сьогодні, 30 квітня, формат АТО змінився на операцію Об’єднаних сил.