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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Порошенко: в волонтерском движении помощи армии приняли участие 80% украинцев

Киев • УНН

 • 5225 просмотра

КИЕВ. 30 апреля. УНН. В волонтерском движении помощи армии приняли участие 80% населения Украины. Об этом в twitter сообщил Президент Украины Петр Порошенко, передает УНН.

Порошенко: в волонтерском движении помощи армии приняли участие 80% украинцев

"В волонтерском движении помощи армии приняли участие 80% населения Украины. Это помогло нам продержаться и дало время для восстановления и налаживания системы военного обеспечения, системы логистики, пищевого обеспечения армии", - говорится в сообщении.

Напомним, как сообщил Президент Украины Петр Порошенко, сегодня, 30 апреля, формат АТО изменился на операцию Объединенных сил.

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