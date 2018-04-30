Порошенко: в волонтерском движении помощи армии приняли участие 80% украинцев

"В волонтерском движении помощи армии приняли участие 80% населения Украины. Это помогло нам продержаться и дало время для восстановления и налаживания системы военного обеспечения, системы логистики, пищевого обеспечения армии", - говорится в сообщении.

Напомним, как сообщил Президент Украины Петр Порошенко, сегодня, 30 апреля, формат АТО изменился на операцию Объединенных сил.