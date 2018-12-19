Порошенко у січні поїде до Константинополя
Київ • УНН
КИЇВ. 19 грудня. УНН. Президент України Петро Порошенко 6 січня відвідає Константинополь. Про це Президент України сказав під час зустрічі з дітьми в Маріїнському палаці, передає УНН.
"На Святвечір, 6 січня, разом з предстоятелем української православної церкви владикою Епіфанієм я буду в Константинополі", - заявив Президент.
Глава держави додав, що сподівається на отримання Томоса для України.
Нагадаємо, у Київській Патріархії повідомили, що у Ватикані повідомили про обрання митрополита Епіфанія предстоятелем автокефальної УПЦ, а це фактично є знаком того, що ця Церква набуває для Ватикану суб'єктності.
Як повідомляв УНН, за результатами Об'єднавчого собору в Києві під головуванням представника Вселенського патріархату 15 грудня було створено автокефальну помісну Православну Церкву України і затверджено статут нової церкви.
Об'єднавчий собор обрав предстоятелем єдиної помісної УПЦ митрополита Епіфанія.