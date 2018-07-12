Порошенко сподівається, що в Україні сьогодні завершиться процес створення антикорупційних установ
Київ • УНН
КИЇВ. 12 липня. УНН. Президент України Петро Порошенко сподівається, що в Україні сьогодні завершиться процес створення антикорупційних установ. Про це він заявив під час саміту НАТО, передає УНН.
"Сьогодні я сподіваюся, що ми зробимо фінальну поправку щодо антикорупційного закону, і завершимо процес створення антикорупційних установ", - заявив Порошенко.
Раніше голова Єврокомісії Жан-Клод Юнкер повідомив, що ефективність української антикорупційної системи відіграватиме свою роль у наданні макроекономічної допомоги від ЄС Україні.
Як повідомляв УНН, Україна і ЄС намір підписати меморандум у вересні цього року для отримання першого траншу макрофінансової допомоги вже восени цього року.