Порошенко надеется, что в Украине сегодня завершится процесс создания антикоррупционных учреждений
Киев • УНН
КИЕВ. 12 июля. УНН. Президент Украины Петр Порошенко надеется, что в Украине сегодня завершится процесс создания антикоррупционных учреждений. Об этом он заявил во время саммита НАТО, передает УНН.
"Сегодня я надеюсь, что мы сделаем финальную поправку относительно антикоррупционного закона, и завершим процесс создания антикоррупционных учреждений", - заявил Порошенко.
Ранее председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер сообщил, что эффективность украинской антикоррупционной системы будет играть свою роль в предоставлении макроэкономической помощи от ЕС Украина.
Как сообщал УНН, Украина и ЕС намерены подписать меморандум в сентябре этого года для получения первого транша макрофинансовой помощи уже осенью этого года.