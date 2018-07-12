Порошенко надеется, что в Украине сегодня завершится процесс создания антикоррупционных учреждений

"Сегодня я надеюсь, что мы сделаем финальную поправку относительно антикоррупционного закона, и завершим процесс создания антикоррупционных учреждений", - заявил Порошенко.

Ранее председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер сообщил, что эффективность украинской антикоррупционной системы будет играть свою роль в предоставлении макроэкономической помощи от ЕС Украина.

Как сообщал УНН, Украина и ЕС намерены подписать меморандум в сентябре этого года для получения первого транша макрофинансовой помощи уже осенью этого года.