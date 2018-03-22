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Порошенко схвалив співпрацю з Хорватією щодо запобігання катастрофам

Київ • УНН

 • 9219 перегляди

КИЇВ. 22 березня. УНН. Президент України Петро Порошенко підписав закон "Про ратифікацію угоди між Кабінетом міністрів України та урядом Республіки Хорватія про співробітництво у сфері запобігання катастрофам та ліквідації їх наслідків". Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Президента.

"Документ встановлює принципи та рамки співпраці між Україною та Хорватією у сфері запобігання катастрофам та ліквідації їхніх наслідків, а також визначає форми допомоги, які можуть надаватися сторонами для цих цілей. Зокрема, сторони можуть направляти команди з надання допомоги та експертів, обладнання, засоби допомоги, обмінюватися відповідною інформацією та досвідом", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, також 22 березня П.Порошенко підписав закон про державну підтримку учасників бойових дій, осіб з інвалідністю внаслідок війни та їхніх дітей для здобуття професійно-технічної та вищої освіти.

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