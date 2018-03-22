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США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 7833 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 13660 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
15:15 • 60164 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
11:47 • 72335 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 101694 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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10 марта, 06:48 • 109009 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 116466 просмотра

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
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Порошенко одобрил сотрудничество с Хорватией по предотвращению катастроф

Порошенко одобрил сотрудничество с Хорватией по предотвращению катастроф

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 22 марта. УНН. Президент Украины Петр Порошенко подписал закон "О ратификации соглашения между Кабинетом министров Украины и правительством Республики Хорватия о сотрудничестве в сфере предотвращения катастроф и ликвидации их последствий". Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Президента.

"Документ устанавливает принципы и рамки сотрудничества между Украиной и Хорватией в сфере предотвращения катастроф и ликвидации их последствий, а также определяет формы помощи, которые могут предоставляться сторонами для этих целей. В частности, стороны могут направлять команды по оказанию помощи и экспертов, оборудование, средства помощи, обмениваться соответствующей информацией и опытом", - говорится в сообщении.

Напомним, также 22 марта П.Порошенко подписал закон о государственной поддержке участников боевых действий, лиц с инвалидностью вследствие войны и их детей для получения профессионально-технического и высшего образования.

Украинские Национальные Новости

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