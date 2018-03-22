Порошенко одобрил сотрудничество с Хорватией по предотвращению катастроф

"Документ устанавливает принципы и рамки сотрудничества между Украиной и Хорватией в сфере предотвращения катастроф и ликвидации их последствий, а также определяет формы помощи, которые могут предоставляться сторонами для этих целей. В частности, стороны могут направлять команды по оказанию помощи и экспертов, оборудование, средства помощи, обмениваться соответствующей информацией и опытом", - говорится в сообщении.

Напомним, также 22 марта П.Порошенко подписал закон о государственной поддержке участников боевых действий, лиц с инвалидностью вследствие войны и их детей для получения профессионально-технического и высшего образования.