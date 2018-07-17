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Порошенко: саме Росія має понести відповідальність за збиття МН17

Порошенко: саме Росія має понести відповідальність за збиття МН17

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 липня. УНН. Саме Росія понесе відповідальність за збиття літака рейсу МН17. Про це Президент України Петро Порошенко заявив в своєму Facebook, передає УНН.

"Четверті роковини трагедії MH17. Схиляємо голови у скорботі та молимось із родинами 298 трагічно загиблих. Спільна слідча група з представників Австралії, Бельгії, Малайзії, Нідерландів та України встановила, що літак був збитий російським зенітно-ракетним комплексом БУК, який належав російським військам та був доставлений з РФ. Саме Росія має понести відповідальність за цей теракт", - заявив Порошенко.

Також Порошенко запевнив, що Україна і надалі буде надавати всю необхідну допомогу для проведення професійного розслідування трагедії.

"Україна і надалі надаватиме усю необхідну допомогу для проведення професійного розслідування та покарання винних у трагедії. Підтвердженням цього є нещодавня ратифікація українським парламентом Угоди між Україною та Нідерландами про міжнародне правове співробітництво щодо злочинів, пов'язаних зі збиттям літака рейсу МН17. Вона врегульовує питання співпраці компетентних органів обох держав та переслідування і засудження винних у рамках судової системи Нідерландів", - відзначив він.

Нагадаємо, у рамках участі у роботі Саміту НАТО Президент України Петро Порошенко провів зустріч з прем’єр-міністром Нідерландів Марком Рютте. Вони обговорили співпрацю в справі кримінального розслідування трагедії МН17.

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