Порошенко: именно Россия должна понести ответственность за сбитие МН17

"Четвертая годовщина трагедии MH17. Склоняем головы в скорби и молимся с семьями 298 трагически погибших. Совместная следственная группа из представителей Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины установила, что самолет был сбит российским зенитно-ракетным комплексом БУК, который принадлежал российским войскам и был доставлен из РФ. Именно Россия должна понести ответственность за этот теракт", - заявил Порошенко.



Также Порошенко заверил, что Украина и в дальнейшем будет оказывать всю необходимую помощь для проведения профессионального расследования трагедии.



"Украина и в дальнейшем будет оказывать всю необходимую помощь для проведения профессионального расследования и наказания виновных в трагедии. Подтверждением этого является недавняя ратификация украинским парламентом Соглашения между Украиной и Нидерландами о международном правовом сотрудничестве в отношении преступлений, связанных с сбиванием самолета рейса МН17. Она регулирует вопросы сотрудничества компетентных органов обоих государств и преследования и осуждения виновных в рамках судебной системы Нидерландов", - отметил он.



Напомним, в рамках участия в работе саммита НАТО Президент Украины Петр Порошенко провел встречу с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте. Они обсудили сотрудничество в деле уголовного расследования трагедии МН17.



