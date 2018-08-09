Порошенко розповів, скільки контрактників до кінця року матимуть житло
Київ • УНН
КИЇВ. 9 серпня. УНН. До кінця року будуть збудовані гуртожитки для 23 тисяч військовослужбовців-контрактників. Про це сьогодні сказав Президент України Петро Порошенко під час відвідування заводу "Артем", передає кореспондент УНН.
"До кінця цього року, як мені щойно доповідав міністр (міністр оборони України Степан Полторак – ред.), ми будемо мати гуртожитки майже для 23 тис. українських військовослужбовців-контрактників", - зазначив Президент.
Як повідомляв УНН, для військовослужбовців за 2018 рік буде побудовано 184 сучасних гуртожитки.
Порошенко раніше зазначив, що гуртожитки для військових, реабілітаційний центр для воїнів АТО та інфраструктура для найменш захищених верств населення України мають бути побудовані за "кошти Януковича".