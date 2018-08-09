Порошенко рассказал, сколько контрактников до конца года будут иметь жилье
Киев • УНН
КИЕВ. 9 августа. УНН. До конца года будут построены общежития для 23 тысяч военнослужащих-контрактников. Об этом сказал Президент Украины Петр Порошенко во время посещения завода "Артем", передает корреспондент УНН.
"До конца этого года, как мне только что докладывал министр (министр обороны Украины Степан Полторак - ред.), у нас будут общежития почти для 23 тыс. украинских военнослужащих-контрактников", - отметил Президент.
Как сообщал УНН, для военнослужащих за 2018 год будет построено 184 современных общежития.
Порошенко ранее отметил, что общежития для военных, реабилитационный центр для воинов АТО и инфраструктура для наименее защищенных слоев населения Украины должны быть построены за "средства Януковича".