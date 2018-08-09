Порошенко рассказал, сколько контрактников до конца года будут иметь жилье

"До конца этого года, как мне только что докладывал министр (министр обороны Украины Степан Полторак - ред.), у нас будут общежития почти для 23 тыс. украинских военнослужащих-контрактников", - отметил Президент.

Как сообщал УНН, для военнослужащих за 2018 год будет построено 184 современных общежития.

Порошенко ранее отметил, что общежития для военных, реабилитационный центр для воинов АТО и инфраструктура для наименее защищенных слоев населения Украины должны быть построены за "средства Януковича".