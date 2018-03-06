Порошенко розповів про хід "газової суперечки" після рішення Стокгольмського арбітражу

“Ми перебуваємо у судовому процесі, і це не справа про 4,6 млрд доларів для України. Це справа про те, чи Росія взагалі може бути надійним постачальником енергії, якщо вона не дотримується закону”, — сказав Президент.

Він підкреслив, що Кремль неодноразово нехтував міжнародним правом, як наприклад під час незаконної анексії Криму, агресії на Сході України та під час терористичного нападу на MH17.

“Ми запустили декілька справ в міжнародний суд ООН через жорстоке порушення конвенції, починаючи від фінансування тероризму та закінчуючи... Кримом. Але якщо Росія не поважає закон і не дотримується рішень суду, я думаю, що в результаті Росія буде повністю знищена. Це не те, з чим можна змиритись”, — зазначив Глава держави.

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“За моєї настанови ми запустили негайну консультацію між Україною, Європейською комісією та Росією. Тому що Україна буде найнадійнішим постачальником газу за допомогою нашої транзитної системи. Ми нікому не дозволимо [змінити] це. Ми збільшили кількість газу, який купуємо з Європи. І це надзвичайно небезпечно — коли ми отримали рахунок-фактуру, платили, а газ не був поставлений. Ми маємо абсолютно чітку судову процедуру, що Росія повинна бути покарана за це”, — розповів П.Порошенко.

В той же час конкретної відповіді, чи буде Україна переслідувати російські активи, президент не дав.

“Це питання для „Нафтогазу“, і, безумовно, вони будуть використовувати всі юридичні інструменти, які мають у своєму розпорядженні, з системами та підтримкою українського президента, уряду України, української держави”, — сказав він.

“І, звичайно, у нас є власні зобов’язання. Наприклад, ми повинні купити щонайменше 4 мільярди кубометрів російського газу на рік — це рішення не є широко підтриманим серед українського народу, бо люди запитують, чому ми купуємо в країні, яка здійснює агресію проти України. Але ми виконуємо всі рішення суду. Ми робимо саме те, що вимагає суд. І якщо Росія [не виконує] рішення суду, то це. . . буде порушенням правил міжнародної торгівлі”, — додав П.Порошенко.

Нагадаємо, за рішенням Стокгольмського арбітражу, “Нафтогаз” домігся компенсації в сумі 4,63 млрд доларів за недопоставку узгоджених обсягів газу для транзиту. За результатами арбітражних проваджень у Стокгольмі “Газпром” повинен сплатити 2,56 млрд доларів на користь “Нафтогазу”.