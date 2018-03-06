Порошенко рассказал о ходе "газового спора" после решения Стокгольмского арбитража

"Мы находимся в процессе, и это не дело о 4,6 млрд долларов для Украины. Это дело о том, может ли Россия вообще быть надежным поставщиком энергии, если она не соблюдает закон", - сказал Президент.

Он подчеркнул, что Кремль неоднократно пренебрегал международным правом, например во время незаконной аннексии Крыма, агрессии на Востоке Украины и во время террористического нападения на MH17.

"Мы запустили несколько дел в международный суд ООН из-за жестокого нарушения конвенции, начиная от финансирования терроризма и заканчивая... Крымом. Но если Россия не уважает закон и не соблюдает решений суда, я думаю, что в результате Россия будет полностью уничтожена. Это не то, с чем можно смириться", - отметил Глава государства.

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"По моей настанове мы запустили немедленную консультацию между Украиной, Европейской комиссией и Россией. Потому что Украина будет надежным поставщиком газа с помощью нашей транзитной системы. Мы никому не позволим [изменить] это. Мы увеличили количество газа, который покупаем из Европы. И это очень опасно - когда мы получили счет-фактуру, платили, а газ не был поставлен. У нас есть абсолютно четкая судебная процедура, что Россия должна быть наказана за это", - рассказал Порошенко.

В то же время конкретного ответа, будет ли Украина преследовать российские активы, Президент не дал.

"Этот вопрос для "Нафтогаза", и, безусловно, они будут использовать все юридические инструменты, которыми располагают, с системами и поддержкой украинского президента, правительства Украины, украинского государства", - сказал он.

"И, конечно, у нас есть собственные обязательства. Например, мы должны купить как минимум 4 миллиарда кубометров российского газа в год - это решение не является широко поддержан среди украинского народа, потому что люди спрашивают, почему мы покупаем в стране, осуществляет агрессию против Украины. Но мы выполняем все решения суда. Мы делаем именно то, что требует суд. И если Россия [не выполняет] решение суда, то это... будет нарушением правил международной торговли", - добавил П.Порошенко.

Напомним, по решению Стокгольмского арбитража, "Нафтогаз" добился компенсации в сумме 4,63 млрд долларов за недопоставку согласованных объемов газа для транзита. По результатам арбитражных производств в Стокгольме "Газпром" должен оплатить 2,56 млрд долларов в пользу "Нафтогаза".