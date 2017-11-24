Порошенко розпочав зустріч з Меркель у Брюсселі

Під час зустрічі Порошенка з Меркель також беруть участь з української сторони голова Адміністрації Президент України Ігор Райнін, заступник голови АПУ Костянтин Єлісєєв та міністр закордонних справ Павло Клімкін.

Нагадаємо, Президент України Петро Порошенко зустрівся з Президентом Єврокомісії Жан-Клодом Юнкером в рамках шостої зустрічі лідерів Європейської народної партії з питань “Східного партнерства” в Брюсселі.