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Порошенко розпочав зустріч з Меркель у Брюсселі

Порошенко розпочав зустріч з Меркель у Брюсселі

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 листопада. УНН. Президент України Петро Порошенко розпочав зустріч з канцлером Німеччини Ангелою Меркель у межах Східного партнерства у Брюсселі, передає УНН.

Під час зустрічі Порошенка з Меркель також беруть участь з української сторони голова Адміністрації Президент України Ігор Райнін, заступник голови АПУ Костянтин Єлісєєв та міністр закордонних справ Павло Клімкін.

Нагадаємо, Президент України Петро Порошенко зустрівся з Президентом Єврокомісії Жан-Клодом Юнкером в рамках шостої зустрічі лідерів Європейської народної партії з питань “Східного партнерства” в Брюсселі.

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