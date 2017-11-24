Порошенко начал встречу с Меркель в Брюсселе

Во время встречи Порошенко с Меркель также принимают участие с украинской стороны глава Администрации Президент Украины Игорь Райнин, заместитель председателя АПУ Константин Елисеев и министр иностранных дел Павел Климкин.

Напомним, Президент Украины Петр Порошенко встретился с Президентом Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером в рамках шестой встречи лидеров Европейской народной партии по вопросам "Восточного партнерства" в Брюсселе.