Порошенко начал встречу с Меркель в Брюсселе
Киев • УНН
КИЕВ. 24 ноября. УНН. Президент Украины Петр Порошенко начал встречу с канцлером Германии Ангелой Меркель в рамках Восточного партнерства в Брюсселе, передает УНН.
Во время встречи Порошенко с Меркель также принимают участие с украинской стороны глава Администрации Президент Украины Игорь Райнин, заместитель председателя АПУ Константин Елисеев и министр иностранных дел Павел Климкин.
Напомним, Президент Украины Петр Порошенко встретился с Президентом Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером в рамках шестой встречи лидеров Европейской народной партии по вопросам "Восточного партнерства" в Брюсселе.