Порошенко проводить переговори тет-а-тет з Грібаускайте
Київ • УНН
КИЇВ. 8 грудня. УНН. Президент України Петро Порошенко та президент Литви Даля Грібаускайте розпочали переговори тет-а-тет. Про це у своєму мікроблозі Twitter повідомив прес-секретар Глави держави Святослав Цеголко, передає УНН.
"Президент проводить переговори тет-а-тет з президентом Литви", - написав Цеголко.
Нагадаємо, сьогодні, 8 грудня 2017 року Президент України Петро Порошенко з робочим візитом прибув до Литовської Республіки. Також він візьме участь у Десятому засіданні Ради Президентів України і Литви.
Президент проводить переговори тет-а-тет з Президентом Литви pic.twitter.com/Cs7yUoayFE— Svyatoslav Tsegolko (@STsegolko) 8 декабря 2017 г.