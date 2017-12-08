Порошенко проводит переговоры тет-а-тет с Грибаускайте

"Президент проводит переговоры тет-а-тет с президентом Литвы", - написал Цеголко.

Напомним, сегодня, 8 декабря 2017 Президент Украины Петр Порошенко с рабочим визитом прибыл в Литовскую Республику. Также он примет участие в Десятом заседании Совета Президентов Украины и Литвы.

Президент проводит переговоры тет-а-тет с Президентом Литвы pic.twitter.com/Cs7yUoayFE