Порошенко прокоментував ідею референдуму про переговори з Росією
Київ • УНН
КИЇВ. 22 травня. УНН. П’ятий Президент України Петро Порошенко заявив, що був неприємно здивований позицією проведення референдуму щодо “мирних угод з Росією”, та порадив Президенту Володимиру Зеленському спростувати чутки щодо цієї пропозиції. Про це Порошенко написав у Twitter, передає УНН.
“Був неприємно здивований дивною позицією, що питання так званих “мирних угод з Росією” має вирішуватися на референдумі. У країні є побоювання, що це — капітуляція, а ніяка не “мирна угода”, — написав Порошенко.
Він порадив команді нового Президента розвіяти ці чутки, які “були або невдалим експромтом, або свідомим кроком, що напряму загрожує цілісності та суверенітету нашої держави”.
“Впевнений, що треба зберігати напрацьовані за 5 років позиції: Україна — понад усе, Росія — агресор”, — додав політик.
Нагадаємо, новопризначений глава Адміністрації Президента Володимира Зеленського Андрій Богдан напередодні заявив, що остаточне рішення в переговорному процесі з Росією щодо Донбасу може бути винесено на референдум для ухвалення більшістю суспільства.
У Кремлі заявили, що вважають ідею про референдум про відносини з Росією внутрішньою справою України.