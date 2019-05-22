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Кремль відреагував на ідею про референдум в Україні про переговори з РФ

Кремль відреагував на ідею про референдум в Україні про переговори з РФ

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 травня. УНН. Кремль вважає ідею про референдум про відносини з Росією внутрішньою справою України. Москва чекає конкретних кроків щодо поліпшення відносин від Києва, але поки не бачить їх. Про це заявив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, передає УНН з посиланням на ТАСС.

"Це внутрішня справа України, безумовно", - прокоментував ідею представник Кремля.

Він зазначив, що від Києва "ми б очікували конкретні кроки", в тому числі в плані нормалізації двосторонніх відносин з Росією. "Ми чекаємо цих кроків, але поки їх не бачимо", - зазначив він.

Відповідаючи на питання про ставлення Кремля до самої ідеї виносити такі питання на референдум, Пєсков зауважив: "Головне, щоб був толк, щоб була ефективність".

Нагадаємо, новопризначений глава Адміністрації Президента Володимира Зеленського Андрій Богдан напередодні заявив, що остаточне рішення в переговорному процесі з Росією щодо Донбасу може бути винесено на референдум для ухвалення більшістю суспільства.

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