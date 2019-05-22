Кремль відреагував на ідею про референдум в Україні про переговори з РФ
Київ • УНН
КИЇВ. 22 травня. УНН. Кремль вважає ідею про референдум про відносини з Росією внутрішньою справою України. Москва чекає конкретних кроків щодо поліпшення відносин від Києва, але поки не бачить їх. Про це заявив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, передає УНН з посиланням на ТАСС.
"Це внутрішня справа України, безумовно", - прокоментував ідею представник Кремля.
Він зазначив, що від Києва "ми б очікували конкретні кроки", в тому числі в плані нормалізації двосторонніх відносин з Росією. "Ми чекаємо цих кроків, але поки їх не бачимо", - зазначив він.
Відповідаючи на питання про ставлення Кремля до самої ідеї виносити такі питання на референдум, Пєсков зауважив: "Головне, щоб був толк, щоб була ефективність".
Нагадаємо, новопризначений глава Адміністрації Президента Володимира Зеленського Андрій Богдан напередодні заявив, що остаточне рішення в переговорному процесі з Росією щодо Донбасу може бути винесено на референдум для ухвалення більшістю суспільства.