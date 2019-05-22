Кремль відреагував на ідею про референдум в Україні про переговори з РФ

КИЇВ. 22 травня. УНН. Кремль вважає ідею про референдум про відносини з Росією внутрішньою справою України. Москва чекає конкретних кроків щодо поліпшення відносин від Києва, але поки не бачить їх. Про це заявив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, передає УНН з посиланням на ТАСС.