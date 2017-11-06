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Порошенко привітав рішення суду у справі прикордонника Колмогорова

Порошенко привітав рішення суду у справі прикордонника Колмогорова

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 листопада. УНН. Президент України Петро Порошенко висловив слова підтримки прикордоннику Сергію Колмогорову, якого сьогодні було визнано невинним у вбивстві цивільної особи у 2014 році, та привітав рішення суду у його справі, передає УНН з посиланням на сторінку президента у Facebook.

“Як Верховний Головнокомандувач вболівав і вболіваю за долю Сергія Колмогорова. Добре, що суд прийняв рішення про перегляд його справи з урахуванням всіх її складних обставин”, — зазначив Порошенко.

Нагадаємо, Колмогорова обвинувачували у вбивстві жінки-пасажира автомобіля, обстріляного нарядом прикордонників на блокпосту під Маріуполем 9 вересня 2014 року.

“Війна це суворий час, і не ми її розпочинали, і кожна втрата нам болить. Іноді й сама Вітчизна має брати під захист своїх захисників”, — підкреслив Президент.

Як повідомляв УНН, 6 листопада вищий спеціалізований суд з розгляду цивільний і кримінальних справ визнав прикордонника Сергія Колмогорова невинним у вбивстві цивільної особи під Маріуполем 7 вересня 2014 року і звільнив його з-під варти в залі суду. Водночас суд першої інстанції продовжить розгляд справи.

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