Порошенко приветствовал решение суда по делу пограничника Колмогорова

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Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 52868 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 120601 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 104499 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 107210 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 106009 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 97488 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 104653 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 102330 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 144196 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 116346 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

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Актуальное
Порошенко приветствовал решение суда по делу пограничника Колмогорова

Порошенко приветствовал решение суда по делу пограничника Колмогорова

Киев  •  УНН

 • 8765 просмотра

КИЕВ. 6 ноября. УНН. Президент Украины Петр Порошенко выразил слова поддержки пограничнику Сергею Колмогорову, который сегодня был признан невиновным в убийстве гражданского лица в 2014 году, и приветствовал решение суда по его делу, передает УНН со ссылкой на страницу Президента в Facebook.

"Как Верховный Главнокомандующий болел и болею за судьбу Сергея Колмогорова. Хорошо, что суд принял решение о пересмотре его дела с учетом всех его сложных обстоятельств", - отметил Порошенко.

Напомним, Колмогорова обвиняли в убийстве женщины-пассажира автомобиля, обстрелянного нарядом пограничников на блокпосту под Мариуполем 9 сентября 2014 года.

"Война это суровое время, и не мы ее начинали, и каждая потеря нам болит. Иногда и сама Родина должна принимать под защиту своих защитников", - подчеркнул Президент.

Как сообщал УНН, 6 ноября высший специализированный суд по рассмотрению гражданских и уголовных дел признал пограничника Сергея Колмогорова невиновным в убийстве гражданского лица под Мариуполем 7 сентября 2014 года и освободил его из-под стражи в зале суда. Вместе с тем суд первой инстанции продолжит рассмотрение дела.

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