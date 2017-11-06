Порошенко приветствовал решение суда по делу пограничника Колмогорова

"Как Верховный Главнокомандующий болел и болею за судьбу Сергея Колмогорова. Хорошо, что суд принял решение о пересмотре его дела с учетом всех его сложных обстоятельств", - отметил Порошенко.

Напомним, Колмогорова обвиняли в убийстве женщины-пассажира автомобиля, обстрелянного нарядом пограничников на блокпосту под Мариуполем 9 сентября 2014 года.

"Война это суровое время, и не мы ее начинали, и каждая потеря нам болит. Иногда и сама Родина должна принимать под защиту своих защитников", - подчеркнул Президент.

Как сообщал УНН, 6 ноября высший специализированный суд по рассмотрению гражданских и уголовных дел признал пограничника Сергея Колмогорова невиновным в убийстве гражданского лица под Мариуполем 7 сентября 2014 года и освободил его из-под стражи в зале суда. Вместе с тем суд первой инстанции продолжит рассмотрение дела.