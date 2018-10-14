Порошенко привітав президента УЄФА з днем народження
Київ • УНН
КИЇВ. 14 жовтня. УНН. У суботу 13 жовтня з робочою поїздкою у Херсоні перебував Президент України Петро Порошенко, передає УНН.
Під час візиту Порошенко взяв участь у нагородженні переможців турніру з футболу, присвяченого Дню захисника, який проходив на оновлених полях СК "Освіта".
Спілкуючись із футболістами, Президент нагадав присутнім, що саме 13 жовтня святкує свій день народження президент УЄФА Александер Чеферин та запропонував через телекамери спільно привітати Александера.
"Александер, Україна із Херсона вітає тебе з днем народження" - сказав Порошенко.
Як писав УНН, Федерація футболу України підтримала кандидатуру чинного президента європейського футбольного союзу для участі у майбутніх виборах президента УЄФА. Відповідний лист за підписом президента ФФУ Андрія Павелка було адресовано у штаб-квартиру УЄФА.