Порошенко поздравил президента УЕФА с днем рождения
Киев • УНН
КИЕВ. 14 октября. УНН. В субботу 13 октября с рабочей поездкой в Херсоне находился Президент Украины Петр Порошенко, передает УНН.
Во время визита Порошенко принял участие в награждении победителей турнира по футболу, посвященного Дню защитника, который проходил на обновленных полях СК “Образование”.
Общаясь с футболистами, Президент напомнил присутствующим, что именно 13 октября празднует свой день рождения президент УЕФА Александр Чеферин и предложил через телекамеры совместно поздравить Александера.
“Александер, Украина из Херсона поздравляет тебя с днем рождения”, — сказал Порошенко.
Как писал УНН, Федерация футбола Украины поддержала кандидатуру действующего президента европейского футбольного союза для участия в предстоящих выборах президента УЕФА. Соответствующее письмо за подписью президента ФФУ Андрея Павелко было адресовано в штаб-квартиру УЕФА.