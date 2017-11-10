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Порошенко пообіцяв сьогодні підписати указ для формування Верховного суду (доповнено)

Київ • УНН

 • 9671 перегляди

КИЇВ. 10 листопада. УНН. Президент України Петро Порошенко сьогодні збирається підписати указ для завершення формування Верховного суду. Про це він заявив на початку засідання Національної ради реформ, передає кореспондент УНН.

"Можу вам наголосити, що сьогодні мною буде підписаний указ по завершенню формування Верховного суду", - сказав П.Порошенко.

Також Президент заявив, що мало хто вірив в такі темпи реформ і рішучу налаштованість на здійснення реформ.

"Унікальна взаємодія і координація між Президентом, Прем'єр-міністром і Урядом, головою ВР, коаліцією і парламентом, яка дозволило нам подолати певний скепсис по відношенню до здатності України проводити певні реформи", - додав він.

Нагадаємо, 31 жовтня закон про внесення змін до Господарського процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України та інших законодавчих актів направили на підпис Президентові України.

Українські Національні Новини

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