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Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 27096 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 46800 просмотра

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 56204 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"
13:18 • 60310 просмотра

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"

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13:14 • 53309 просмотра

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Порошенко пообещал сегодня подписать указ для формирования Верховного суда (дополнено)

Порошенко пообещал сегодня подписать указ для формирования Верховного суда (дополнено)

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 10 ноября. УНН. Президент Украины Петр Порошенко сегодня собирается подписать указ для завершения формирования Верховного суда. Об этом он заявил в начале заседания Национального совета реформ, передает корреспондент УНН.

"Могу вам подчеркнуть, что сегодня мной будет подписан указ по завершению формирования Верховного суда", - сказал П.Порошенко.

Также Президент заявил, что мало кто верил в такие темпы реформ и решительную настроенность на осуществление реформ.

"Уникальное взаимодействие и координация между Президентом, Премьер-министром и правительством, председателем ВР, коалицией и парламентом, которая позволила нам преодолеть определенный скепсис относительно способности Украины проводить определенные реформы", - добавил он.

Напомним, 31 октября закон о внесении изменений в Хозяйственный процессуальный кодекс Украины, Гражданский процессуальный кодекс Украины, Кодекс административного судопроизводства Украины и других законодательных актов направлен на подпись Президенту Украины.

Украинские Национальные Новости

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