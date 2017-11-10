Порошенко пообещал сегодня подписать указ для формирования Верховного суда (дополнено)
Киев • УНН
КИЕВ. 10 ноября. УНН. Президент Украины Петр Порошенко сегодня собирается подписать указ для завершения формирования Верховного суда. Об этом он заявил в начале заседания Национального совета реформ, передает корреспондент УНН.
"Могу вам подчеркнуть, что сегодня мной будет подписан указ по завершению формирования Верховного суда", - сказал П.Порошенко.
Также Президент заявил, что мало кто верил в такие темпы реформ и решительную настроенность на осуществление реформ.
"Уникальное взаимодействие и координация между Президентом, Премьер-министром и правительством, председателем ВР, коалицией и парламентом, которая позволила нам преодолеть определенный скепсис относительно способности Украины проводить определенные реформы", - добавил он.
Напомним, 31 октября закон о внесении изменений в Хозяйственный процессуальный кодекс Украины, Гражданский процессуальный кодекс Украины, Кодекс административного судопроизводства Украины и других законодательных актов направлен на подпись Президенту Украины.