Порошенко пообещал сегодня подписать указ для формирования Верховного суда (дополнено)

"Могу вам подчеркнуть, что сегодня мной будет подписан указ по завершению формирования Верховного суда", - сказал П.Порошенко.

Также Президент заявил, что мало кто верил в такие темпы реформ и решительную настроенность на осуществление реформ.

"Уникальное взаимодействие и координация между Президентом, Премьер-министром и правительством, председателем ВР, коалицией и парламентом, которая позволила нам преодолеть определенный скепсис относительно способности Украины проводить определенные реформы", - добавил он.

Напомним, 31 октября закон о внесении изменений в Хозяйственный процессуальный кодекс Украины, Гражданский процессуальный кодекс Украины, Кодекс административного судопроизводства Украины и других законодательных актов направлен на подпись Президенту Украины.